Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Start des Neun-Euro-Tickets

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Start des Neun-Euro-Tickets:

"Fast sieben Millionen Mal haben Nahverkehrsbetriebe und Deutsche Bahn schon das Neun-Euro-Ticket verkauft. Die Zahlen klingen gigantisch und sagen doch - nichts. (.) Das Ticket ist Teil des Entlastungspakets der Regierung und fällt in die Kategorie Sozialpolitik. In der Tat entlastet es die Menschen. Fraglich ist, ob es nötig ist. (.) Für Bundesverkehrsminister Wissing rechnen sich die 2,5 Milliarden Euro Subventionen, wenn es den Nahverkehr "dauerhaft stärkt". (.) Bund und Länder wollen das Projekt auswerten, lassen sich aber leider nicht wissenschaftlich beraten, sondern von Marktforschern der DB im Auftrag der Verkehrsunternehmen. Das Ergebnis zeichnet sich schon ab: Für einen besseren Nahverkehr, der begeistert, fehlt das Geld. (.) Wichtiger wäre zu klären, was der Nahverkehr leisten soll: Dient er der Daseinsvorsorge - oder soll er Klimaretter sein? Auch sollte Schluss sein mit der Mischfinanzierung von Bund und Ländern. Es ist die kollektive Verantwortungslosigkeit, die dem Nahverkehr am meisten schadet."