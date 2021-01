Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Sturm auf das US-Kapitol

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Sturm auf das US-Kapitol:

"Der Kern jeglicher Demokratie ist die friedliche Machtübergabe - in den Vereinigten Staaten von Amerika ist sie keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Verdikt eines Staatsstreichs mag übertrieben sein, doch dass die einst so stolze und stabile amerikanische Demokratie in einer tiefen Krise, vielleicht der größten seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor 160 Jahren, steckt - das dürfte auch dem größten Amerika-Optimisten spätestens jetzt klar sein."/yyzz/DP/nas