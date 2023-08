Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Tarifabschluss bei der Lufthansa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Tarifabschluss bei der Lufthansa

Der Abschluss wird eine Kettenreaktion auslösen. Alle anderen Gewerkschaften werden sich den Piloten-Kompromiss bei ihren künftigen Tarifgesprächen zum Vorbild nehmen. Damit droht doppeltes Unheil: Zum einen muss das Unternehmen die Kosten verkraften. Aktuell mag das funktionieren, Lufthansa verdient so gut wie lange nicht. Doch bis 2026 kann vieles geschehen. Die Nachfrage kann einbrechen, weil die Bürger wegen all der Mehrkosten im Alltag ihre Reisebudgets kappen. Oder es kommen neue geopolitische Krisen. Sicher ist, dass die Airlines mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um die Klimavorgaben zu erfüllen. Schon das drückt die Gewinnmargen. Zum anderen sind Top-Lohnzuschläge zulasten anderer Berufsgruppen brandgefährlich für den sozialen Frieden. Derzeit ziehen die deutlich schlechter bezahlten Kolleginnen und Kollegen der Kabine mit den Piloten in nie gekannter Harmonie bei wichtigen Themen an einem Strang. Doch sollten sie nicht ähnlich hohe Zuschläge bekommen, dürfte diese Solidarität schon bald auf eine harte Probe gestellt werden./ra/DP/zb