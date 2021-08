Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Wahlkampf der Union

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Wahlkampf der Union:

Die entscheidende Frage bei der Union bleibt, ob CSU-Chef Markus Söder seine Sticheleien einstellt und für Laschet kämpft. Die Antwort im Tempodrom fiel nicht so eindeutig aus, wie es sich Laschet gewünscht hätte. Söders Verhalten passt in einen Wahlkampf, der bisher vor allem durch Destruktivität gekennzeichnet ist: Nachdem sich zunächst an kleineren Fehlern von Baerbock abgearbeitet wurde, bekam auch der Kandidat der Union das negative Campaigning zu spüren. Dass ausgerechnet Laschet, der Merkels Migrationspolitik immer unterstützt hat, nun Flüchtlingsfeindlichkeit angedichtet wurde, mag auch erklären, warum sich die Kanzlerin jetzt für ihn einsetzt.