Pressestimme: 'Handelsblatt' zur AfD und Windenergie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur AfD und Windenergie:

"Wenn Weidel meint, damit eine Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung aufzugreifen, irrt sie. Nach verschiedenen Umfragen sehen die Menschen in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien, auch der Windenergie, grundsätzlich positiv. Was Weidel geflissentlich verschweigt: Windstrom ist billig. Die Windindustrie steht für Zehntausende gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland. Windkraft stärkt zudem den ländlichen Raum, den gerade die AfD besonders fördern will.

Ja, auch die Windenergie hat ihre Schwächen. Sie braucht wie die Photovoltaik ein Back-up-System, dessen Kosten systematisch unterschätzt werden. Sie erfordert massive Investitionen in den Ausbau der Stromnetze. Hier ist die Politik gefordert, pragmatisch zu steuern. Der Abriss der Windkraftanlagen ist dagegen als Wahnsinn, als mutwillige Vernichtung von Werten mit hohem volkswirtschaftlichen Nutzen abzulehnen. So wird die AfD die "Brandmauer" zu den anderen Parteien nicht einreißen."/yyzz/DP/nas