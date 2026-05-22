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Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Brandmauer-Debatte in der SPD

25.05.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Brandmauer-Debatte in der SPD:

"Natürlich darf es keine Koalition mit Rechtsextremen geben. Natürlich muss die SPD der AfD inhaltlich hart widersprechen. Aber es ist etwas anderes, ob man eine Partei bekämpft oder ob man ihre Wähler abschreibt. Genau diese Unterscheidung ist verloren gegangen. Die AfD ist stark geworden, weil andere Parteien Themen liegenließen: Migration, innere Sicherheit, überforderte Kommunen, Abstiegsangst, Kontrollverlust. Wer diese Themen erst ignoriert und dann jede Korrektur als Rechtsruck verdächtigt, überlässt der AfD das Feld. (.) Torsten Albig hat der SPD keine bequeme Antwort geliefert. Aber er hat die richtige Frage gestellt: Was, wenn die Brandmauer nicht mehr schützt, sondern die AfD größer macht? Genau darüber muss jetzt geredet werden."/yyzz/DP/he