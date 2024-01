Pressestimme: 'Handelsblatt' zur CDU-Klausur/Friedrich Merz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur CDU-Klausur/Friedrich Merz:

"Wenn Friedrich Merz eine Aktie wäre, sollte man sie sich spätestens seit der CDU-Vorstandsklausur ins Depot legen. So harmonisch wie am Wochenende präsentierte sich die CDU-Spitze seit den Kampfkandidaturen um den Parteivorsitz noch nie. (.) Sei es bei der Migration oder dem Atomkurs: Merz schärft wieder das CDU-Profil, ohne die Partei aus der Balance zu bringen. (.) Doch jede Aktie birgt auch das Risiko des Absturzes. Die Union kommt zwar auf stabil über 30 Prozent in den Umfragen. (.) Trotzdem bleibt immer noch der Elefant der K-Frage im Raum, den jeder sieht, aber keiner offen anspricht. (.) Wann auch immer die Führungsfrage geklärt wird - nach den drei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern kommt auf Merz eine weitere Herausforderung zu. Die CDU muss die eigene Regierungsfähigkeit erhalten, ohne mit der AfD und der Linkspartei zu koalieren. Laut Umfragen erscheint das unmöglich zu sein."/yyzz/DP/nas