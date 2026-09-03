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Pressestimme: 'Handelsblatt' zur deutschen Aufrüstung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur deutschen Aufrüstung:

"Eine Fregatte, ein Schuss und eine Botschaft: Wir können auch treffen. Demonstrativ verbreitete die Deutsche Marine am Mittwoch die Bilder vom Start einer ballistischen Rakete im Nordatlantik. (...) Wir haben lange auf einen Frieden mit Russland und den Schutz durch die USA vertraut. Beides gilt nicht mehr. Russland beschießt die Ukraine jede Nacht mit ballistischen Raketen und zielt dabei bewusst auf Zivilisten. Die US-Regierung hat sich aus der Unterstützung des angegriffenen Landes zurückgezogen. Dabei hätte die Ukraine nur mit amerikanischen Patriot-Raketen eine Chance, ihre Bürger gegen den russischen Raketenterror zu schützen. Und auch Deutschland hätte im Kriegsfall kaum hinreichend Abwehrmittel, um die in Kaliningrad stationierten russischen Raketen abzuwehren. Deshalb setzt die Bundesregierung nun auf Abschreckung. Analog zum russischen Arsenal an weitreichenden Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen rüstet jetzt auch die Bundeswehr auf."/DP/jha

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