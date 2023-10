Pressestimme: 'Handelsblatt' zur deutschen Migrationspolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur deutschen Migrationspolitik:

"Nicht nur der Ampelregierung sind Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik anzulasten. Das Thema steht schon seit Jahren auf der politischen Agenda. Auch die Union hat dazu beigetragen, dass Deutschland in einem schwer auflösbaren Migrationsdilemma steckt. Man denke nur an die Wir-schaffen-das-Politik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Flüchtlingskrisenjahren 2015 und 2016. Merkel hat damit das Land gespalten und der AfD den Weg für ihren späteren Aufstieg geebnet. Umso dringlicher ist es jetzt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und parteiübergreifend Lösungen zu finden, um in der Flüchtlingsfrage voranzukommen. Dass der Bundeskanzler den Schulterschluss mit der Union und den Ländern sucht, ist vernünftig. Man fragt sich nur, warum erst jetzt?"/yyzz/DP/he