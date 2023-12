Pressestimme: 'Handelsblatt' zur deutschen Sicherheitspolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur deutschen Sicherheitspolitik:

"Troisdorf ist überall. Auch in Sachsen wehren sich die Bürger gegen eine neue Munitionsfabrik. In München-Allach tobt seit Monaten ein Streit zwischen Krauss-Maffei-Wegmann und seinen Nachbarn. Die Anwohner fühlen sich gestört, weil das Unternehmen für die Ukraine bestimmte Leopard-Panzer auch am Samstag auf die Teststrecke schickt. Dafür gebe es keine Genehmigung, und sie fordern die Schließung. Diese vermeintlichen Petitessen aus der deutschen Provinz werfen ein Schlaglicht auf den Gemütszustand eines Landes, das sich kollektiv in Realitätsverweigerung übt. Fast zwei Jahre ist es her, als Russland die Ukraine überfallen hat, doch Deutschland fühlt diese Bedrohung nicht. Da mag Kanzler Olaf Scholz eine "Zeitenwende" in der Sicherheitspolitik ausgerufen haben, aber niemand fühlt sich angesprochen. Über Strompreisbremsen und Bürgergeld wird leidenschaftlich gerungen, über Ausgaben für die Sicherheit nicht."/DP/jha