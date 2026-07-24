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Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Gefahr durch KI-Modelle

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Gefahr durch KI-Modelle:

"Nun hat das Pekinger Unternehmen Moonshot es offenbar geschafft, den Rückstand zu den KI-Modellen von OpenAI und Anthropic aufzuholen. Und in Europa wächst die Zahl der Unternehmen, die auf die kostengünstigeren Modelle aus China setzen. Was sie dabei ignorieren: chinesische Open-Source-Modelle stellen ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko dar. So kann sich keiner, der ein chinesisches Modell nutzt, darauf verlassen, dass keine sogenannte Backdoor installiert ist, also ein Einfallstor für Polizei und Geheimdienste. (...) Dabei ist wichtig zu wissen: Jedes Unternehmen in China ist qua Gesetz zur Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei verpflichtet. Ausnahmen gibt es nicht. (...) Die Modelle der US-Unternehmen können auch Sicherheitslücken und Backdoors haben. (...) Aber die USA sind wie Deutschland eine Demokratie. Mit Grenzen, was der Staat von seinen Unternehmen verlangen kann."/yyzz/DP/he