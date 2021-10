Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Inflation

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "'Handelsblatt" zur Inflation:

"Der Inflationstrend zeigt in Deutschland und Europa stabil nach oben. Doch EZB-Chefin Christine Lagarde zuckt einmal mehr etwas orientierungslos mit den Schultern. (...) Den Frankfurter Notenbankern fällt es zunehmend schwer, ihre bislang beschwichtigende Haltung beizubehalten. Zur Beruhigung der Lage trägt nicht unbedingt bei, dass renommierte Ökonomen jetzt gegen die deutsche Stabilitätskultur zu Felde ziehen. Der amerikanische Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ist sich nicht zu schade, in der Debatte um deutsche Ministerämter mitzumischen und eine etwas unappetitliche Kampagne gegen FDP-Chef Christian Lindner zu starten. Das polarisiert und verhindert den klaren und nüchternen Blick auf die Inflationsentwicklung, der gerade in diesen Zeiten so notwendig ist."/yyzz/DP/he