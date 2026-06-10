Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Krise bei der Rohölversorgung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Krise bei der Rohölversorgung:

"Jede Woche, die ohne eine Öffnung der Straße von Hormus vergeht, bringt uns einer katastrophalen Energiekrise näher. In wenigen Wochen könnten die Öllager einen kritischen Punkt erreicht haben. Spätestens dann dürften die Preise wieder explodieren und sogar die 150 Dollar pro Barrel erreichen. Doch der Markt verhält sich derzeit wie die Protagonisten aus dem Hollywoodfilm 'Don't Look Up'. Dort warnen zwei Wissenschaftler, dass in wenigen Monaten ein Asteroid die Erde zerstören wird. Im ersten Moment ist die Öffentlichkeit alarmiert, doch dann entscheiden sich die Menschen, den Astronomen nicht zu glauben, und leben ihren Alltag normal weiter. Denselben Fehler machen derzeit Investoren. Sie sollten es eigentlich besser wissen: Selbst wenn die Straße von Hormus sofort wieder offen wäre, wäre eine Krise nicht mehr abzuwenden."/yyzz/DP/stw