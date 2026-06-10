DAX24.195 -1,0%Est506.010 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8200 -3,7%Nas25.170 -2,0%Bitcoin53.957 +1,3%Euro1,1548 +0,1%Öl94,66 -0,4%Gold4.069 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Renditechancen bei Übernahmen: Das steckt hinter Merger-Arbitrage Renditechancen bei Übernahmen: Das steckt hinter Merger-Arbitrage
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Krise bei der Rohölversorgung

11.06.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Krise bei der Rohölversorgung:

"Jede Woche, die ohne eine Öffnung der Straße von Hormus vergeht, bringt uns einer katastrophalen Energiekrise näher. In wenigen Wochen könnten die Öllager einen kritischen Punkt erreicht haben. Spätestens dann dürften die Preise wieder explodieren und sogar die 150 Dollar pro Barrel erreichen. Doch der Markt verhält sich derzeit wie die Protagonisten aus dem Hollywoodfilm 'Don't Look Up'. Dort warnen zwei Wissenschaftler, dass in wenigen Monaten ein Asteroid die Erde zerstören wird. Im ersten Moment ist die Öffentlichkeit alarmiert, doch dann entscheiden sich die Menschen, den Astronomen nicht zu glauben, und leben ihren Alltag normal weiter. Denselben Fehler machen derzeit Investoren. Sie sollten es eigentlich besser wissen: Selbst wenn die Straße von Hormus sofort wieder offen wäre, wäre eine Krise nicht mehr abzuwenden."/yyzz/DP/stw