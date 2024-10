Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Lage der Ampelkoalition

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Lage der Ampelkoalition:

"Wahrscheinlich kann nur noch einer die Ampel stabilisieren: Donald Trump. Der republikanische Krawallpolitiker hat gute Chancen, die US-Wahl am 5. November zu gewinnen, in Umfragen liegt er gleichauf mit der Demokratin Kamala Harris. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wäre für Deutschland ein Schock. Zeitenwende hin, Sondervermögen her: Deutschland ist nicht im Ansatz auf diesen Ernstfall vorbereitet. (.) Der Kontrast zu 2016, als Trump überraschend Hillary Clinton schlug, macht deutlich, was auf dem Spiel steht. Damals herrschte Frieden in Europa, die deutsche Wirtschaft war der Wachstumsmotor der EU. Der Trump-Schock war groß, aber verkraftbar, weil es Schockdämpfer gab. Heute steht Europa ohne Schockdämpfer da. Es herrschen Krieg und Wachstumskrise. In solchen Zeiten darf sich eine Regierung nicht aus dem Staub machen. Auf diese Restvernunft wird man selbst bei den Ampel-Akteuren noch zählen dürfen."/yyzz/DP/he