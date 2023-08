Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Neuausrichtung des Vertriebs/Allianz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Neuausrichtung des Vertriebs/Allianz:

"Mit dem Strategieschwenk der Allianz könnte in einer Reihe von Branchen der Vertrieb anders ausgerichtet werden. Damit das gelingt, muss aber das Vergütungssystem völlig neu ausgerichtet werden. Wer seine Vertriebsmitarbeiter in erster Linie nach Abschlüssen im Neugeschäft bezahlt, darf sich nicht wundern, dass diese unmittelbar nach Vertragsabschluss das Interesse am Kunden verlieren. Wird der Vertriebsmitarbeiter hingegen am Ende des Jahres auch daran gemessen, ob ihm von seinem Kundenstamm vom Jahresanfang möglichst viele geblieben sind, dann ist das Interesse an den Bestandskunden völlig anders. Im traditionell mächtigen Vertrieb der Allianz dürften die geplanten Veränderungen für reichlich Aufregung sorgen. Den Mitarbeitern muss der Konzern nun vermitteln, dass die neue Kundenbindung sich nicht negativ auf ihre Bezüge auswirkt, sondern bei cleverer Umsetzung sogar ein Plus bringt - auch in ihrem Ansehen bei den Kunden. Nicht nur die Versicherer blicken in Zukunft auf die Entwicklungen bei der Allianz. Auch andere Branchen werden genau hinsehen."/yyzz/DP/ngu