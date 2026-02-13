DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.579 +1,0%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Rede von Marco Rubio

14.02.26 17:24 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur Rede von Marco Rubio

Wenn die US-Regierung tatsächlich an einem starken Europa interessiert wäre, würde sie ihren Zollkrieg beenden und die Waffenhilfen an die Ukraine wiederaufnehmen. Das Vertrauen ist zerstört. So gesehen kommt Rubios Rede ein Jahr zu spät - vielleicht aber auch noch rechtzeitig, um einen transatlantischen Restkonsens zu bewahren. Das wichtigste Ergebnis der Sicherheitskonferenz ist die Erkenntnis, dass Amerika weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung Europa spielen will. Die Nato wird sich verändern, die Europäer werden mehr Lasten übernehmen, aber die Allianz wird nicht zerbrechen. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Europäern und dem MAGA-Amerika reichen nicht für eine Wertepartnerschaft. Aber für ein Interessensbündnis könnten sie genügen./yyzz/DP/zb