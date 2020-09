Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Reform der Wirtschaftsprüfung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Reform der Wirtschaftsprüfung:

"Ernst zu nehmen sind die Reformvorschläge offensichtlich nicht. Wollte man die Marktmacht der Big Four tatsächlich beschneiden, müsste man bei der Auftragsvergabe Zurückhaltung üben und mal wieder die Beamten arbeiten lassen. Das Wirtschaftsministerium verfügt über zwei riesige Energieabteilungen. Aber EY soll das Design der Stromnetze erarbeiten. Verstehe das, wer will. Möchte man tatsächlich etwas zur Stärkung der mittelständischen Prüfer tun, sollte man die Big Four dazu bringen, sich zu entscheiden: entweder prüfen oder beraten."