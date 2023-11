Pressestimme: 'Handelsblatt' zur sinkenden Inflation

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur sinkenden Inflation:

"Im Rückblick wird diese geldpolitische Phase als relativ erfolgreich gelten. Denn nur selten mussten Notenbanken gleich mit zwei Großereignissen fertig werden: den ökonomischen Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Pandemie. Gemessen daran ist es nicht überraschend, dass der Preisanstieg nicht noch schneller gebremst wurde. Das größere, nur schwer einschätzbare Risiko ist jetzt, dass die Inflationsbekämpfung mit Verzögerung wirkt und letztlich die Konjunktur unnötig schädigt. Tatsächlich hat die Wirtschaftsdynamik in Europa spürbar nachgelassen, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands wird in diesem Jahr sogar schrumpfen. Mit etwas Glück überwindet Europa im kommenden Jahr die Wachstumsschwäche. Geldpolitik ist keine Wissenschaft, sondern immer ein Spiel von Versuch und Irrtum."