DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.866 -0,5%Euro 1,1016 -0,1%Öl 95,3 -0,6%Gold 3.869 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur SPD

DÜSSELDOR (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur SPD:

"Die Partei ist inhaltlich, aber auch personell ausgebrannt. Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas kommen drei Kandidaten für den Vorsitz in Betracht: Lars Klingbeil, Hubertus Heil und Manuela Schwesig. Keiner der drei wäre eine Idealbesetzung. (...) Dringender als einen neuen Kopf braucht die SPD neue Inhalte. Die Programmatik der Partei erschöpft sich zu sehr darin, jedes Problem dieser Welt durch höhere Schulden und mehr Umverteilung zu lösen, zugleich den Sozialstaat im Status quo zu konservieren. In genau diese Rolle hat sich zuletzt auch Schwesig im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern begeben. Wenn Schwesig meint, sie könne es besser, soll sie es machen. (...) Einfacher würden die Regierungsgeschäfte mit einer Reform-Kritikerin an der SPD-Spitze aber nicht. Schwesig mag nicht Teil der Bundesregierung sein, aber die SPD erneuert man auch nicht nebenbei aus dem Ministerpräsidentenamt in Schwerin."/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.