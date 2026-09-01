DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +2,1%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.789 +0,2%Euro 1,1608 -0,1%Öl 91,2 +0,8%Gold 4.431 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur steigenden Inflation

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur steigenden Inflation:

"In der Euro-Zone wird die Inflation vor allem von äußeren Faktoren getrieben: der Energiekrise, dem Extremwetter, auch staatlichen Eingriffen in verschiedene Preise. Die aktuellen Teuerungsraten sind damit vor allem der Anfälligkeit der Euro-Wirtschaft geschuldet und leider nicht Ausdruck wirtschaftlicher Stärke. In den Vereinigten Staaten boomen Arbeitsmarkt und Wirtschaft, die Unternehmen schreiben Rekordgewinne und investieren atemberaubende Summen in Künstliche Intelligenz - ein wesentlicher Inflationstreiber. Mehrere Fed-Notenbanker wollen deshalb die Zinsen erhöhen. Anders als in der Euro-Zone ist aber völlig unklar, ob sie sich damit durchsetzen."/yyzz/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.