Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Triage-Entscheidung des BVerfG

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Triage-Entscheidung des BVerfG:

"Die Politik hat es in der Pandemie zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, Unerfreuliches wegzudelegieren. Gastwirte und Arbeitgeber kontrollieren die 2G- oder 3G-Regel und leisten so mehr oder weniger freiwillig ihren Beitrag zum Gesundheitsschutz. Fluggesellschaften überwachen, dass Passagiere sich an die Einreisebestimmungen halten. Und die Entscheidung über Leben und Tod auf überlasteten Intensivstationen wird Ärzten überlassen. Dieses Wegducken in einer existenziellen Frage ist nach dem Triage-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts künftig nicht mehr möglich."/kkü/DP/he