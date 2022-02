Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona-Lockerungen / Dänemark

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Corona-Lockerungen / Dänemark:

"Die erste Lockerung, die Deutschland jetzt braucht, ist eine neue Unverkrampftheit im Denken. Lassen wir doch ruhig den Gedanken zu, dass andere Länder manches früher und vielleicht besser machen. Das war bei den Masken so, bei den Lockdowns, beim Impfen. Warum soll es bei den Lockerungen anders sein? Dass ein 80-Millionen-Volk in der Mitte Europas sich nicht bewegt wie ein Schnellboot, eher wie ein Tanker, ist nicht schlimm. Schlimm wäre Hochmut gegenüber anderen. Dänemark hat, das ist wahr, einen "Freedom Day" schon mal ein Jahr zu früh ausgerufen. Doch das heißt nicht, dass wir als Deutsche die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Genießen wir doch in freudiger Erwartung des Frühjahrs schon mal den frischen Wind aus Dänemark."/ra/DP/he