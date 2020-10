Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona-Regeln

HANNOVER (dpa-AFX) - Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Corona-Regeln:

"Ob wir uns bei der Arbeit, in der Freizeit oder im Urlaub an die Anti-Corona-Regeln halten und somit die Gefahr kleinhalten, entscheiden wir selbst. Der viel beschworene mündige Bürger hat jetzt die Chance und die Verpflichtung zu beweisen, dass er mündig ist. Dafür braucht es nicht viel mehr als Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und ab und zu mal lüften. Selten war es so leicht und auch so wichtig, staatspolitische Verantwortung zu zeigen."