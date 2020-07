Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Debatte/Rassismus/Polizei

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Debatte/Rassismus/Polizei:

"Es gibt Debatten, die so lange um sich selbst kreisen, bis ihr Kern kaum mehr zu erkennen ist. Das aktuelle Hin und Her um die Polizei reiht sich da ein. Längst geht es nicht mehr um die Frage, ob es Rassisten in den Reihen der Beamtinnen und Beamten gibt und wie groß ihr Einfluss auf Strategie oder zumindest Taktik der Polizeiarbeit möglicherweise ist. Sondern nur noch darum, ob, wie und wo dieses Thema untersucht wird. Oder besser nicht. Einen solchen Umgang mit der wichtigen Frage, ob auf die Ordnungshüter in jeder Hinsicht Verlass ist, hat niemand verdient - weder jene Menschen, die sich diskriminiert sehen, noch die Polizisten selbst."/yyzz/DP/he