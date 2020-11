Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merkel/Corona

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merkel/Corona

Klar ist nach dem Auftritt der Kanzlerin auch, dass die Bundesregierung mit ihren Appellen an die Bevölkerung die Sättigungsgrenze erreicht hat. Merkel hat noch einmal alle Register gezogen, zur Solidarität mit Alten und Kranken aufgerufen, mit Ordnungsstrafen gedroht, die Bedeutung des Kampfs gegen Corona für die Wirtschaft beschworen und ihren Amtseid in die Waagschale geworfen. Mehr geht nicht. Sollte also die Novemberbremse ihre Wirkung nicht entfalten, dann wird Deutschland Weihnachten im harten Lockdown liegen./be/DP/zb