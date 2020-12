Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Pandemie-Situation

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Pandemie-Situation

Das Paradoxe ist: Während am Anfang womöglich noch Impfstoff für besonders gefährdete Menschen fehlt, könnte sich die Situation im Lauf des Jahres drehen: Was ist, wenn Impfstoff da ist, aber zu viele Menschen zögern, sich impfen zu lassen? Die Politik muss noch Überzeugungsarbeit leisten. Und jeder einzelne Bürger wird sich fragen müssen, welche Verantwortung er selbst zur Krisenbewältigung trägt. Um Eigenverantwortung wird es auch an Weihnachten gehen. Die Familien müssen beraten, wie die beste Lösung aussieht. Dabei darf es nicht darum gehen, die bestehenden Regeln möglichst bis zum Maximum auszureizen. Das Ziel muss sein, vernünftige Wege zu finden./yyzz/DP/zb