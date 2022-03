Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Selenkyj/Bundestag

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Selenkyj/Bundestag

Selenskyj bittet Kanzler Olaf Scholz persönlich, diese neue Mauer einzureißen. Und was macht der Bundestag? Er hält nicht inne, er redet auch nicht darüber, was Selenskyj gesagt hat. Das deutsche Parlament geht einfach zur Tagesordnung über. Göring-Eckardt gratuliert zwei Abgeordneten zum Geburtstag und lässt über die Einführung einer Corona-Impfpflicht debattieren. Die Union protestiert, die Fraktionen streiten. Ihr Applaus im Stehen für den ukrainischen Präsidenten, der vielleicht sein Leben in diesem Krieg geben wird, ist schon verhallt. Beschämend. Sie hätten wenigstens schweigen können - vor und nach seiner Rede./yyzz/DP/zb