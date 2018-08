Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Tesla

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Tesla:

"Was Donald Trump kann, bringt auch Elon Musk fertig - mit Kurznachrichten per Twitter mächtige Wellen zu schlagen. Aus heiterem Himmel kündigte er mal eben an, die Tesla-Aktie aus dem Handel nehmen zu wollen. Angeblich stehen Investoren bereit, den Altaktionären Papiere abzunehmen. Allerdings müssen den Worten jetzt auch Taten folgen - ansonsten wird der Elektroauto -Pionier massive Probleme bekommen. Investoren verstehen keinen Spaß, wenn ihnen durch windige Ankündigungen ein Schaden entsteht. Bleibt aber die große Frage, welche Investoren bereitstehen, um 50 Milliarden Dollar für dieses immer noch wacklige Unternehmen auszugeben. Musk muss in dieser Sache demnächst mehr liefern als vage Tweets."/al/DP/he