Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur EM

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur EM:

"Im besten Fall ertasten Mannschaft und Publikum in den nächsten vier Wochen gemeinsam einen Weg aus der Pandemie. Die Fußballer zeigen, dass man sich wieder mit dem gebotenen Ernst einem simplen Spiel widmen kann. Und die Zuschauer lernen, dass nicht mehr jede soziale Zusammenkunft ein Frevel ist. Dafür muss vieles zusammenpassen. Der Trend der fallenden Inzidenzen muss durch fallende Tore auf der richtigen Seite flankiert werden. Am Ende hängt es auch an der Mannschaft, ob dieses Turnier helfen kann, den Corona-Blues zu überwinden. Entscheidend ist auf'm Platz, sagt man im Fußball. Das gilt im Sommer 2021 nicht nur für den Fußball selbst, sondern ein Stück weit auch für die Stimmung im Land."/be/DP/he