Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Schulpolitik

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Schulpolitik:

"Vor allem aber die zunehmende Hilflosigkeit der Politik macht in diesen Tagen Sorgen. So manche Landesregierung bekommt jetzt die Quittung für die Versäumnisse der Vergangenheit. Es fehlt in Deutschland teilweise immer noch an Geld und Willen, um die Schulen so auszustatten, wie es für ein Land, dessen einziger Rohstoff die Bildung ist, notwendig wäre. Die Krise macht das auf erschreckende Weise deutlich."