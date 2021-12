Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Zukunft mit Omikron

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Zukunft mit Omikron:

"Nüchtern betrachtet ist die Lage zum Jahreswechsel 2021/2022 so unsicher wie am Anfang der Pandemie. Wir wissen zwar mehr über das Virus und verfügen über Impfstoffe, aber Gewissheiten fehlen. Die damalige Vorsichtsstrategie, die Zahl der Infizierten so lange wie möglich niedrig zu halten, muss also weiter gelten. Drei Elemente sind dabei unter Berücksichtigung aller Eventualitäten von entscheidender Bedeutung: das Impfen beziehungsweise Boostern, das massenhafte Testen sowie die Reduzierung von Kontakten."/kkü/DP/he