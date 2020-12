Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Corona-Impfungen

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" schreibt zu Corona-Impfungen:

Ein Zuwarten bis Jahresende wäre der Bevölkerung in Europa und Deutschland nicht mehr vermittelbar gewesen in einer Pandemie-Lage, von der RKI-Chef Lothar Wieler gestern sagte, sie sei "so ernst wie nie". Bereits am 8. Dezember starteten die Briten mit der Impfung ihrer Bevölkerung, am 14. Dezember die USA. Dort steht auch die Zulassung des zweiten Impfstoffs von Moderna kurz bevor. Sie könnte noch am Freitag und damit ebenfalls vor der Biontech-Zulassung in der EU erfolgen - immerhin ein in Deutschland entwickeltes Präparat. Der Hinweis auf die nötige Sorgfalt bei der EU-Prüfung wirkte zuletzt bemüht. Auch deshalb, weil die US-Behörde FDA den Ruf hat, sehr streng und sorgfältig zu sein./yyzz/DP/eas