Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Diskussion um Energieversorgung

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zu Diskussion um Energieversorgung:

"Ausgerechnet der grüne Bundeswirtschaftsminister hat es ausgesprochen: Energieversorgung geht vor Klimaschutz. Ein lange Zeit unvorstellbarer Satz für eine Partei, die vor allem mit ihrem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel hohe Stimmengewinne erzielte. Nun muss Robert Habeck einräumen, dass es Dinge gibt, die schwerer wiegen. Etwa, wenn kurzfristig so viele Energierohstoffe zu fehlen drohen, dass die Fortsetzung des Umstiegs auf Erneuerbare zu Blackouts in Deutschland führen könnte. Denn klar ist: Ein sofortiger Ersatz für wegen Brennstoffmangels stillstehende Turbinen in Gas- und Kohlekraftwerken ist nicht in Sicht. Noch aber sind diese Anlagen erforderlich, gerade im Winter, wenn die Erträge aus Photovoltaik eher schwach sind. Denn es dauert seine Zeit, bis Windräder und Solarparks errichtet sind - unter einem halben Jahr geht gar nichts, bei Windrädern dauert es sechs bis acht Jahre. Ganz abgesehen davon, dass Windräder Stahl und Kabel brauchen - Dinge, die plötzlich noch knapper sind als während Corona. Der Traum des baldigen vollständigen Umstiegs auf erneuerbare Energie - er ist vorerst ausgeträumt."/al/DP/men