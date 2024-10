Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Frankfurter Buchmesse

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Frankfurter Buchmesse:

"Im Sehnsuchtsland der Deutschen regiert mit Giorgia Meloni seit zwei Jahren eine postfaschistische Ministerpräsidentin. Die nach außen versöhnlich auftritt und Kritikern im Inneren hart begegnet. Man darf sehr wohl von schleichender Gleichschaltung der Medien und Kulturinstitutionen sprechen, wenn eine kritische Rede des renommierten Faschismusexperten Antonio Scurati kurzfristig aus dem Programm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens Rai genommen wird. Oder sich der bekannte Journalist, Mafiaexperte und Regierungskritiker Roberto Saviano nicht auf der Liste der offiziellen italienischen Delegation befindet. Saviano reist dennoch nach Frankfurt, auf Einladung seines deutschen Verlags Hanser. Die Regierung in Rom mischt sich gezielt in den Kulturbetrieb ein. Das Kalkül rechter Politiker - nicht nur in Italien: eine Zensur in Salamitaktik. Das sollte uns nicht gleichgültig lassen."/DP/jha