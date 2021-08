Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Materialengpässen/Lieferschwierigkeiten

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Materialengpässen/Lieferschwierigkeiten:

"Bauherren brauchen schon in normalen Zeiten gute Nerven. Derzeit sind zusätzlich noch viel Geduld und finanzielle Reserven gefragt. Denn wer gerade ein Haus bauen oder seine Wohnung renovieren will, muss sich auf monatelange Wartezeiten und hohe Preise einstellen. Daran, dass Handwerker Mangelware sind, haben sich die Bürger längst gewöhnt. Jetzt fehlt aber auch das Material, und wenn es kommt, ist es deutlich teurer als zuvor. Dieses Problem wird dadurch verschärft, dass nicht nur einzelne Baumaterialien wie Holz oder Stahl knapp sind, sondern dass es praktisch an allem mangelt, was man im Bau- und im Ausbauhandwerk braucht."/zz/DP/nas