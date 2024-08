Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Messerangriff in Solingen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Messerangriff in Solingen:

Die Waffengesetze müssen geändert werden, ein generelles Messerverbot ist längst geboten. Videoüberwachungen, mehr Polizisten, mehr Geld für die Sicherheit: All das wäre zum Schutz der Bürger längst notwendig gewesen. Dazu gehört aber auch eine Abschiebe-Offensive, die diesen Namen verdient. Bundeskanzler Scholz hat sie vor Monaten angekündigt. Passiert ist fast nichts. Außer, dass sich Bund und Länder gegenseitig dafür die Schuld geben. Von diesen Debatten haben die Menschen die Nase voll. Und sie helfen den Hinterbliebenen der unschuldigen Opfer wahrlich nicht weiter. (.) Die Gesetze müssen endlich drastisch geändert werden. Dass die meisten Asylbewerber, die abgeschoben werden sollen, problemlos untertauchen können, ist unerträglich. Nur deshalb waren die Morde in Solingen möglich. (.) In vielen Nachbarländern werden die Bürger anders geschützt. Auch vor dieser Art von Zuwanderung. Die Zeiten, in denen wir einen deutschen Sonderweg in die Sackgasse gehen, müssen vorbei sein./yyzz/DP/mis