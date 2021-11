Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Saskia Esken

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Saskia Esken

Von der Parteichefin Esken - im Duett mit dem Scholz-Getreuen Lars Klingbeil - muss der künftige Kanzler keine großen Störfeuer befürchten. Ob die SPD als Partei allerdings von dieser voraussichtlichen Konstellation profitiert, bleibt abzuwarten. Saskia Esken hat seit ihrer Wahl zur Parteichefin Ende 2019 zwar an Profil gewonnen. Doch in der Öffentlichkeit und auch in der eigenen Partei ist sie nicht unumstritten, wie ihre schwachen Wahlergebnisse zeigen. Statt inhaltlicher Visionen ist die Schwäbin bisher eher mit flapsigen Sprüchen aufgefallen./yyzz/DP/zb