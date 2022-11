Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Einzelhandel

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Einzelhandel:

"Die Innenstädte, diese Prognose sei erlaubt, werden in den letzten Wochen des Jahres dennoch voll sein. Mag das Budget auch kleiner ausfallen, die meisten Menschen wollen ihren Lieben gerade in düsteren Zeiten eine Freude machen. Wird das Geschenk besonders sorgfältig ausgesucht und mehr Wert auf Qualität statt auf Menge gelegt, könnte der Handel sogar profitieren. Nicht zu unterschätzen sind auch die Weihnachtsmärkte, die nach der Corona-Pause die Besucher in die Städte locken werden. Zum Schwarzmalen besteht jedenfalls kein Grund, zumal Handel und Kommunen mit attraktiven Aktionen und Veranstaltungen selbst viel dafür tun können, dass das Weihnachtsgeschäft besser ausfällt als in den Umfragen vorhergesagt."/yyzz/DP/he