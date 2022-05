Pressestimme: 'Heilbronner Stimme'' zum offenen Brief Prominenter

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum offenen Brief Prominenter:

"Die Unterzeichner verlangen, dass sich die Ukraine auf den Rücken wirft, damit ein "für beide Seiten akzeptierbarer Kompromiss" gefunden werden könne. Welcher Kompromiss soll das sein? Putin hat offen den Völkermord an der Ukraine angekündigt. Seine geforderte "Entnazifizierung" wird gerade systematisch umgesetzt - nicht nur in Butscha. Wer bereit ist, ein ganzes Volk zu opfern, um selbst in Frieden zu leben, hat das gerade von deutschen Intellektuellen so oft so vehement geforderte "nie wieder" völlig falsch verstanden. Dass sich Olaf Scholz - für seine Verhältnisse erstaunlich zeitnah - kritisch gegenüber diesen Ansichten geäußert hat, spricht Bände."/ra/DP/he