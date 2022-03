Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Gasversorgung

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Gasversorgung:

"Es ist doch so: Wir haben mit Sanktionen auf die Invasion Putins reagiert. Wir sind bereit, die Konsequenzen daraus zu tragen. Denn wir wollen, dass dieser Krieg endet. Was hilft es dann, immer und immer wieder zu betonen, welch verheerende Wirkung ein Gaslieferstopp für unsere Konjunktur hätte? Wollen wir Putin auch noch ermutigen, unsere Leidensfähigkeit zu prüfen? Irgendwann ist der Mann in Moskau Geschichte. Die europäischen Werte und die europäische Einheit sollten bis dahin nicht auf der Strecke geblieben sein. Die Ansage muss also lauten: Wladimir Putin, verkauf dein Gas oder lass es sein - aber es gibt nichts zu verhandeln. Mit dem Unausweichlichen werdenwir leben, und wir werden gestärkt aus dieser Situation gehen."/ra/DP/jha