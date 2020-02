Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Hanau

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Hanau

Es ist nicht allein die Hetze im Netz, die bei Menschen wie dem Attentäter von Hanau die letzten Skrupel beseitigt. Es ist auch deren Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Klimawandels, die den Einzelgängern am rechten Rand Auftrieb verleiht. Wenn ein Faschist wie Björn Höcke in Thüringen mit seiner AfD-Landtagsfraktion die Wahl eines Ministerpräsidenten beherrschen und AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen via Twitter den Anschlag von Hanau relativieren kann, dann sehen sich auch jene zum Handeln aufgerufen, deren Hass auf Ausländer, Juden und Andersdenkende sich bisher nur in Kommentarforen entlud./yyzz/DP/zb