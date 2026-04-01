DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,5%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.434 -0,8%Euro1,1682 ±-0,0%Öl105,6 -0,4%Gold4.677 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Rentendebatte

24.04.26 05:34 Uhr

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zu Rentendebatte:

"Merz hat nichts anderes getan, als die unbequeme Wahrheit zu sagen. Jeder weiß, dass der Generationenvertrag demnächst an sein Ende kommt. Ohne die Milliardenzuschüsse aus dem steuerfinanzierten Haushalt wäre schon das gegenwärtige Rentenniveau nicht mehr zu halten. Daraus folgt: Das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung muss, will man es nicht komplett aufgeben, mit zusätzlichen Säulen gestützt werden: mit stärkerer betrieblicher Komponente und mit kapitalgedecktem Anteil, der staatlich gefördert außerhalb des Systems an den Börsenmärkten erwirtschaftet wird. Auf nichts anderes hat der Kanzler hingewiesen, für nichts anderes hat er geworben. Dass ihm Sozialdemokraten und Gewerkschaften nun vorwerfen, er wolle die Rente "rasieren", ist vorsätzliches Missverstehen. Denn Merz hat keine Kürzung der Rentenhöhe verlangt, sondern auf den herrschenden Reformdruck verwiesen mit dem Ziel, das gesamte System lebensfähig zu halten. Und wenn das Rentensystem Wohlstand dauerhaft garantieren soll, müssen zwei weitere Wahrheiten gesagt werden: Die Lebensarbeitszeit ist an die Lebenserwartung zu koppeln. Und mehr Menschen müssen einzahlen, der Status Staatsbeamter muss zur Ausnahme werden."/DP/jha