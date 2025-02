Pressestimme: 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Ukraine

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zu Ukraine:

"Die ausgezehrten ukrainischen Truppen werden ohne fortgesetzte Hilfe der USA das Land auf Dauer nicht verteidigen können. Und die Europäer sind nicht in der Lage, die US-Unterstützung zu ersetzen, würden Trump und der US-Kongress sie künftig verweigern. Was also bleibt Selenskyj im Zustand wachsender Verzweiflung? Trumps ausbeuterisches Angebot ist eines, das er nicht ablehnen kann. Er kann allenfalls versuchen, einzelne Vertragsdetails zugunsten eines Wiederaufbaus zu wenden. Zentral ist dabei die Frage nach Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Friedensschluss. Doch der US-Präsident vertritt hier eiskalt die russische Position: Vergesst die Nato - bedeutet: Vergesst auch die US-Truppen. Und im Kreml sitzt ein Kriegsverbrecher, schaut dem Treiben zu und lacht sich ins Mörderfäustchen."/yyzz/DP/nas