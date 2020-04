Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu USA/China

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu USA/China:

"In Wuhan kehrt das Leben langsam in geordnete Bahnen zurück, die Zahl der Neuinfektionen tritt laut chinesischen Angaben seit Wochen quasi auf der Stelle. Unabhängige Informationen gibt es kaum. Einmal mehr wird deutlich, dass der eigene Machterhalt für die Pekinger Elite an erster Stelle steht. Trump kommt all das gelegen. Der Präsident, der die Pandemie plump als "chinesisches Virus" bezeichnete, hat seine Strategie geändert - nachdem er lange so tat, als seien die USA gewappnet. Weil Trump aber keine Fehler eingestehen kann, ist China mal wieder der Sündenbock. Die Forscher, die das Institut in Wuhan vor zwei Jahren besuchten, forderten übrigens Unterstützung der USA für diese wichtige Forschung. Washington reagierte darauf nicht. Wie schon beim Handelsstreit der beiden Großmächte droht die ganze Welt unter diesem Zwist zu leiden. Vorwürfe und Blockaden lähmen Kooperationen, die Leben retten könnten."/al/DP/nas