DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.290 -0,3%Euro1,1662 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
Top News
ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Ãœbersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki

07.08.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki

Unter Karol Nawrocki wird die Bundesrepublik im Osten einen unbequemen bis nervigen Nachbarn haben. Man kann sicher sein, dass er das leidige Thema deutscher Reparationen wieder hochkochen wird, um das es unter der Tusk-Regierung still geworden war. Nawrocki wird sich außenpolitisch an den USA von Donald Trump orientieren. Deren Kandidat für den Posten des Botschafters in Warschau hat bei seiner Anhörung im Senat schon gesagt, eigentlich könnten die USA Polen als 52. Bundesstaat aufnehmen, so problemlos seien die Beziehungen. Andersherum: Wenn die EU noch irgendeine Gegenwehr gegen die Zollkriege der USA auf die Beine stellen will, muss sie das um Polen herum tun, denn dessen Zustimmung dazu wird es unter Nawrocki und der ab 2027 zu erwartenden Rückkehr der PiS an die Regierung nicht geben./yyzz/DP/zb