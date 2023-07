Pressestimme: 'Junge Welt' zu einem Jahr Zinswende der EZB

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu einem Jahr Zinswende der EZB:

"Vor genau einem Jahr hat die EZB eine Kehrtwende gemacht: Nach elf Jahren beendete sie ihre lockere Geldpolitik und erhöhte die Zinsen. Nach einer ganzen Reihe weiterer Erhöhungen liegt der Leitzins inzwischen bei satten vier Prozent. Offiziell sollte auf diese Weise der Preisauftrieb bekämpft werden. Aber ein Jahr nach der Zinswende ist die Inflation mit 5,5 Prozent in der Euro-Zone weiter hoch - die straffe Geldpolitik ist also alles andere als erfolgreich. Bei den Zinserhöhungen der EZB geht es weniger um den Kampf gegen Inflation. In erster Linie helfen sie dabei, Sozialkürzungen zu rechtfertigen und von naheliegenden Lösungen abzulenken wie der Besteuerung von Profiten oder der Erhöhung von Löhnen."/yyzz/DP/he