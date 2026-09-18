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Pressestimme: 'Junge Welt' zu Klimakrise

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Klimakrise

Es ist nur folgerichtig, wenn die nepalesische Regierung nach dem verheerenden Bergsturz von den reichen Ländern Schadenersatz fordert. Nicht zuletzt Deutschland ist angesprochen, denn es gehört zu den sechs Ländern, die in den vergangenen 150 Jahren am meisten CO? in die Luft geblasen haben. Doch hierzulande steht anderes auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung will trotz eskalierender Klimakrise unbedingt teure Gaskraftwerke bauen und behindert den Ausbau von Solar- und Windenergie, wo sie kann. Die Botschaft an die junge Generation ist so zynisch, wie es zynischer kaum geht: Wir hinterlassen euch eine Welt voller Katastrophen, Hitzewellen und Ernteausfälle, und das Ganze dürft ihr dann auch noch in den Schützengräben kommender Kriege verteidigen, für die wir schon noch sorgen werden./yyzz/DP/zb

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