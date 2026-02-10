Pressestimme: 'Junge Welt' zu Neuverteilung von Nato-Kommandoposten

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Neuverteilung von Nato-Kommandoposten:

"Die Konzentration auf die Streitkräfteebene erlaubt es den USA, die Kontrolle über das faktische militärische Geschehen in Europa zu behalten, zugleich aber Truppen abzuziehen; für Trump ist das günstig. Für die Pläne in Europa, die eigene Stellung in den Nato-Strukturen zu stärken, den US-Einfluss zurückzudrängen und das Bündnis vielleicht einmal mehr oder weniger zu übernehmen, ist der Kommandotausch einigermaßen ambivalent."/DP/jha