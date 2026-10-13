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Pressestimme: 'Junge Welt' zu US-Angriffe/Internationaler Strafgerichtshof

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu US-Angriffe/Internationaler Strafgerichtshof:

"Die EU hat sich kurz nach der Ankündigung der US-Sanktionen offiziell hinter den Internationalen Strafgerichtshof gestellt. Man darf skeptisch bleiben. Der IStGH entstammt einer Zeit, in der die westliche Dominanz in der Welt nicht in Frage stand und die internationale Justiz ein sehr willkommenes Instrument war, um missliebige Funktionsträger und Organisationen in aller Welt - von den Staaten Afrikas bis nach Russland - aus dem Weg zu räumen oder sie wenigstens damit zu bedrohen. Die Zeiten haben sich jedoch gewandelt; seit die Genozidklage gegen Israel läuft, ist klar: Der globale Süden beginnt mit der globalen Justiz ernst zu machen - auch gegen den Westen. Ob die EU unter diesen Bedingungen den IStGH ernsthaft gegen den US-Frontalangriff verteidigen wird, muss sich erst noch zeigen."/yyzz/DP/stw

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