DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +3,5%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.044 +0,6%Euro1,1620 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank
Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Junge Welt' zu US-Truppenabzug aus Europa

21.05.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu US-Truppenabzug aus Europa:

"Das deutsche Schweigen zum Truppenroulette hat allerdings noch eine andere Komponente: Der unzuverlässige Trump soll, zetert die deutsche Großbürgerpresse, Taiwan an Xi Jinping verschenkt haben. Wenn's stimmt, wäre der Traum von der fernöstlichen Front gegen China fast schon geplatzt. Die gegen Russland halten die NATO-Europäer mühsam aufrecht, vor allem mit deutschen Geldschüttungen. Gehen die US-Reduzierungen weiter, ist die Kriegsstrategie gegen Russland und China im Eimer. Da wird die neue deutsche EU-"Führungsmacht" zu strampeln haben."/DP/jha